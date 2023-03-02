Схоменко Тимофей Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Схоменко Федор Антонов
Мать: Меланья Осипова
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Пелагея Фомина
Рождение ребёнка
1810
Сын: Схоменко Григорий Тимофеев
Мать ребёнка: Пелагея Фомина
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Васса Тимофеева
Мать ребёнка: Пелагея Фомина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Фомина
Смерть
Неизвестно