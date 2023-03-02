Схоменко Тимофей Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Схоменко Тимофей Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Схоменко Федор Антонов

Мать: Меланья Осипова

Рождение ребёнка
1809

Сын: Схоменко Архип Тимофеев

Мать ребёнка: Пелагея Фомина

Рождение ребёнка
1810

Сын: Схоменко Григорий Тимофеев

Мать ребёнка: Пелагея Фомина

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Васса Тимофеева

Мать ребёнка: Пелагея Фомина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Фомина

Смерть
Неизвестно
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