Рекшинский Николай Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти20.12.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Образование
С 1886 по 1892
Москва, город федерального значения Москва
высшее
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Знаменская Матрена Николаевна
Мать ребёнка: Рекшинская Мария Фёдоровна
Россия
Рождение ребёнка
1894
Сын: Рекшинский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Рекшинская Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Будакова София Николаевна
Мать ребёнка: Рекшинская Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Широкова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Рекшинская Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Весина Анна Николаевна
Мать ребёнка: Рекшинская Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Рекшинский Гавриил Николаевич
Мать ребёнка: Рекшинская Мария Фёдоровна
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Награда
Неизвестно
орден Ленина
Награда
Неизвестно
Орден св. Анны III степени
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.1956
Похороны
Неизвестно