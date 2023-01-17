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Рекшинский Николай Гаврилович

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Место рождения

Семенов, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

20.12.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Рекшинский Гавриил Семёнович

Мать: Рекшинская Матрёна Ивановна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Образование
С 1886 по 1892
Москва, город федерального значения Москва
высшее
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Знаменская Матрена Николаевна

Мать ребёнка: Рекшинская Мария Фёдоровна

Россия
Рождение ребёнка
1894

Сын: Рекшинский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Рекшинская Мария Фёдоровна

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Будакова София Николаевна

Мать ребёнка: Рекшинская Мария Фёдоровна

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Широкова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Рекшинская Мария Фёдоровна

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Весина Анна Николаевна

Мать ребёнка: Рекшинская Мария Фёдоровна

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Рекшинский Гавриил Николаевич

Мать ребёнка: Рекшинская Мария Фёдоровна

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
врач
Награда
Неизвестно
орден Ленина
Награда
Неизвестно
Орден св. Анны III степени
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рекшинская Мария Фёдоровна

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
20.12.1956
Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
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