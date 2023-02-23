Фёкла Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёкла Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Чистяков Семён Дементьев

Отец ребёнка: Дементий Савинов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Иван Дементьев

Отец ребёнка: Дементий Савинов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Анисим Дементьев

Отец ребёнка: Дементий Савинов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Александр Дементьев

Отец ребёнка: Дементий Савинов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
27
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дементий Савинов

Смерть
Неизвестно
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