Фёкла Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Дементий Савинов
Рождение ребёнка
1832
Сын: Иван Дементьев
Отец ребёнка: Дементий Савинов
Рождение ребёнка
1836
Сын: Анисим Дементьев
Отец ребёнка: Дементий Савинов
Рождение ребёнка
1839
Сын: Александр Дементьев
Отец ребёнка: Дементий Савинов
Место жительства
1858
27
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дементий Савинов
Смерть
Неизвестно