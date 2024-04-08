Исмиянова (Кирпичникова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исмиянова (Кирпичникова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

14.05.1967

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Сын: Исмиянов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Исмиянов Василий

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Верхотурова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Исмиянов Василий

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Шестакова Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Исмиянов Василий

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Кожанова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Исмиянов Василий

Рождение ребёнка
17.10.1950

Сын: Исмиянов Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Александр

Нерчинский Завод, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исмиянов Василий

Смерть
14.05.1967
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