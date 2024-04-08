Исмиянова (Кирпичникова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти14.05.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1934
Сын: Исмиянов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Исмиянов Василий
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Верхотурова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Исмиянов Василий
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Шестакова Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Исмиянов Василий
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Кожанова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Исмиянов Василий
Рождение ребёнка
17.10.1950
Сын: Исмиянов Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Александр
Нерчинский Завод, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исмиянов Василий
Смерть
14.05.1967