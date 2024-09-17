Мусабиров Мухамади
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти07.07.1911 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Мутагиров Мусабир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухамадеев Шакир
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухамадеев Абдрахман
Мать ребёнка: не указана
Смерть
07.07.1911 ст.