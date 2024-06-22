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Зайков Василий Федорович

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Место рождения

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область

Дата рождения

22.03.1897

Дата смерти

14.03.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1897

Отец: Зайков Федор Венедиктович

Мать: Зайкова (Добрынина) Анна Ивановна

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайкова (Никонова) Евгения Павловна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Ковальчук (Зайкова) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Зайкова (Никонова) Евгения Павловна

Рождение ребёнка
16.12.1923

Дочь: Миронец (Зайкова) Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Зайкова (Никонова) Евгения Павловна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Зайков Павел Васильевич

Мать ребёнка: Зайкова (Никонова) Евгения Павловна

Рождение ребёнка
09.03.1928

Дочь: Митрофанова (Зайкова) Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Зайкова (Никонова) Евгения Павловна

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.09.1930

Дочь: Мазырина Вера Васильевна

Мать ребёнка: Зайкова (Никонова) Евгения Павловна

Рождение ребёнка
27.12.1934

Сын: Зайков Борис Васильевич

Мать ребёнка: Зайкова (Никонова) Евгения Павловна

Рождение ребёнка
?.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайкова (Никонова) Евгения Павловна

Смерть
14.03.1980
Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область

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