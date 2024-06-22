Зайков Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения22.03.1897
Дата смерти14.03.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1897
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Ковальчук (Зайкова) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Зайкова (Никонова) Евгения Павловна
Рождение ребёнка
16.12.1923
Дочь: Миронец (Зайкова) Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Зайкова (Никонова) Евгения Павловна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Зайкова (Никонова) Евгения Павловна
Рождение ребёнка
09.03.1928
Дочь: Митрофанова (Зайкова) Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Зайкова (Никонова) Евгения Павловна
Рождение ребёнка
10.09.1930
Дочь: Мазырина Вера Васильевна
Мать ребёнка: Зайкова (Никонова) Евгения Павловна
Рождение ребёнка
27.12.1934
Мать ребёнка: Зайкова (Никонова) Евгения Павловна
Рождение ребёнка
?.09.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайкова (Никонова) Евгения Павловна
Смерть
14.03.1980