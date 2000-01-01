Моренков Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моренков Василий Владимирович
Мать ребёнка: Моренкова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моренков Алексей
Мать ребёнка: Моренкова Мария
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моренкова Мария
Смерть
Неизвестно