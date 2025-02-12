Карачева (Илюхина) Мария Мамонтовна (Михайловна)
Место рождения
Дата рождения28.03.1903
Дата смерти17.04.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1903
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
С 1905 по 1923
д. Гришино, Коломенский р-н, Московская обл.
Рождение ребёнка
24.10.1924
Дочь: Булдакова (Карачева) Федора Мартемьяновна
Отец ребёнка: Карачев Мартемьян Петрович
д. Ново-Кычино, Красногорский р-он, Удмуртская АССР
Рождение ребёнка
03.09.1927
Дочь: Наливко (Карачева) Василиса Мартемьяновна
Отец ребёнка: Карачев Мартемьян Петрович
Рождение ребёнка
14.09.1931
Сын: Карачев Иван Мартемьянович
Отец ребёнка: Карачев Мартемьян Петрович
Удмуртия, Красногорский р-он, д. Ново-Кычино
Рождение ребёнка
28.07.1935
Дочь: Жданова (Карачева) Лидия Мартемьяновна
Отец ребёнка: Карачев Мартемьян Петрович
Рождение ребёнка
17.04.1942
Сын: Карачев Василий Мартемьянович
Отец ребёнка: Карачев Мартемьян Петрович
Смерть
17.04.1942
с. Красногорское, Красногорский р-он Удмуртская АССР