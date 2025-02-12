Карачева (Илюхина) Мария Мамонтовна (Михайловна) 28.03.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карачева (Илюхина) Мария Мамонтовна (Михайловна)

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Место рождения

Поляны, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

28.03.1903

Дата смерти

17.04.1942

Пол

Женский

Добавил:

Фх
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1903

Отец: Илюхин Мамонт (Михаил) Федотович

Мать: Илюхина (Панова) Синклитикия Егоровна

Поляны, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карачев Мартемьян Петрович

Место жительства
С 1905 по 1923
д. Гришино, Коломенский р-н, Московская обл.
Рождение ребёнка
24.10.1924

Дочь: Булдакова (Карачева) Федора Мартемьяновна

Отец ребёнка: Карачев Мартемьян Петрович

д. Ново-Кычино, Красногорский р-он, Удмуртская АССР
Рождение ребёнка
03.09.1927

Дочь: Наливко (Карачева) Василиса Мартемьяновна

Отец ребёнка: Карачев Мартемьян Петрович

Ново-Кычино, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.09.1931

Сын: Карачев Иван Мартемьянович

Отец ребёнка: Карачев Мартемьян Петрович

Удмуртия, Красногорский р-он, д. Ново-Кычино
Рождение ребёнка
28.07.1935

Дочь: Жданова (Карачева) Лидия Мартемьяновна

Отец ребёнка: Карачев Мартемьян Петрович

Ново-Кычино, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.04.1942

Сын: Карачев Василий Мартемьянович

Отец ребёнка: Карачев Мартемьян Петрович

Ново-Кычино, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
17.04.1942
с. Красногорское, Красногорский р-он Удмуртская АССР

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