Огарков Василий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1882
Дата смерти15.06.1885
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1882
Отец: Огарков Антон Тихонович
Мать: не указана
Смерть
15.06.1885
Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Фонд №173 Опись №16 Дело №539 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Васильевка, Дмитриевка, Добринка за 1885 г. https://ya.ru/archive/catalog/2b57672c-59eb-4fc6-a875-a2f4... Показать все