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Огарков Василий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1882

Дата смерти

15.06.1885

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882

Отец: Огарков Антон Тихонович

Мать: не указана

Смерть
15.06.1885
Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Фонд №173 Опись №16 Дело №539 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Васильевка, Дмитриевка, Добринка за 1885 г. https://ya.ru/archive/catalog/2b57672c-59eb-4fc6-a875-a2f4... Показать все

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