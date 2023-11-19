1-я жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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1-я жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1845

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1808 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онопко Филип Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: (Онопко) Марья Филипповна

Отец ребёнка: Онопко Филип Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Онопко Гаврила Филиппович

Отец ребёнка: Онопко Филип Яковлевич

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: (Онопко) Александра Филипповна

Отец ребёнка: Онопко Филип Яковлевич

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Онопко Родион Филиппович

Отец ребёнка: Онопко Филип Яковлевич

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: (Онопко) Мелания Филипповна

Отец ребёнка: Онопко Филип Яковлевич

Добротово, Сумська область
Смерть
До 1845

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