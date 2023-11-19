1-я жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: (Онопко) Марья Филипповна
Отец ребёнка: Онопко Филип Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Онопко Гаврила Филиппович
Отец ребёнка: Онопко Филип Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: (Онопко) Александра Филипповна
Отец ребёнка: Онопко Филип Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1838
Отец ребёнка: Онопко Филип Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: (Онопко) Мелания Филипповна
Отец ребёнка: Онопко Филип Яковлевич
Смерть
До 1845