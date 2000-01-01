Безматенная Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безматенная Оксана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безматенный Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Безматенный Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безматенная Просковья Яковлевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безматенный Константин Яковлевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безматенный Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Безматенный Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безматенный Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Безматенный Яков

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