Литвинова (Нейжмак) Клавдия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1937
Дата смерти10.07.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Литвинов Николай Павлович
Сальск, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
28.10.1959
Сын: Литвинов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Литвинов Николай Павлович
Смерть
10.07.1996
Похоронена на кладбище в Новом Егорлыке рядом с мужем