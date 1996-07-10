Литвинова (Нейжмак) Клавдия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова (Нейжмак) Клавдия Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1937

Дата смерти

10.07.1996

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1937

Отец: Нейжмак Семен Васильевич

Мать: Нейжмак Анна Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Николай Павлович

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвинов Николай Павлович

Сальск, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
28.10.1959

Сын: Литвинов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Литвинов Николай Павлович

Смерть
10.07.1996
Похоронена на кладбище в Новом Егорлыке рядом с мужем

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