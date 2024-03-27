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Шалыгин Дмитрий Васильевич

Место рождения

с. Большой Челим, Ульяновская обл., Астрадамовский р-н

Дата рождения

1909

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Шалыгин Василий

Мать: не указана

с. Большой Челим, Ульяновская обл., Астрадамовский р-н
Рождение ребёнка
12.10.1931

Дочь: Ворожейкина Клавдия Дмитриевна

Мать ребёнка: Яманова Александра

с. Большой Челим
Рождение ребёнка
09.10.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яманова Александра

г.Ульяновск, РСФСР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалыгин Геннадий Дмитриевич

Мать ребёнка: Яманова Александра

г. Талдом
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалыгин Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Яманова Александра

г. Свердловск
Военная служба
Неизвестно
Шалыгин Дмитрий Васильевич Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1909 Дата и место призыва: __.05.1941 Ульяновский ГВК, Ульяновская обл., г. Ульяновск Воинское звание: красноармеец Дата выб... Показать все
Смерть
?.01.1942
пропал без вести
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