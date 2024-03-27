Шалыгин Дмитрий Васильевич
Место рожденияс. Большой Челим, Ульяновская обл., Астрадамовский р-н
Дата рождения1909
Дата смерти?.01.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Шалыгин Василий
с. Большой Челим, Ульяновская обл., Астрадамовский р-н
Рождение ребёнка
12.10.1931
Дочь: Ворожейкина Клавдия Дмитриевна
Мать ребёнка: Яманова Александра
с. Большой Челим
Рождение ребёнка
09.10.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яманова Александра
г.Ульяновск, РСФСР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шалыгин Геннадий Дмитриевич
Мать ребёнка: Яманова Александра
г. Талдом
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шалыгин Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Яманова Александра
г. Свердловск
Военная служба
Неизвестно
Шалыгин Дмитрий Васильевич Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1909 Дата и место призыва: __.05.1941 Ульяновский ГВК, Ульяновская обл., г. Ульяновск Воинское звание: красноармеец Дата выб... Показать все
Смерть
?.01.1942
пропал без вести