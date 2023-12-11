Федосов Николай Якимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосов Николай Якимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булохова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Федосова Лидия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гапанович Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Федосова Лидия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосова Лидия Андреевна

Смерть
Неизвестно
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