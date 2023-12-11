Федосов Николай Якимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булохова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Федосова Лидия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гапанович Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Федосова Лидия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосова Лидия Андреевна
Смерть
Неизвестно