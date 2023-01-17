Горбунов Анатолий Николаевич
Место рождения
Дата рождения23.12.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.09.2012
Заречный, Заречный, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.10.2015
Дочь: Горбунова Кира Анатольевна
Мать ребёнка: Старшова Татьяна Викторовна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область