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Горбунов Анатолий Николаевич

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Место рождения

Гагарка, Заречный, Свердловская область

Дата рождения

23.12.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1975 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Гагарка, Заречный, Свердловская область
Бракосочетание
03.09.2012

Жена: Старшова Татьяна Викторовна

Заречный, Заречный, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.10.2015

Дочь: Горбунова Кира Анатольевна

Мать ребёнка: Старшова Татьяна Викторовна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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