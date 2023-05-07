Рей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фэнг Аполлинария
Мать ребёнка: Фэнг Маргарет-Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фэнг Маркус-Алекс
Мать ребёнка: Фэнг Маргарет-Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фэнг Наталия
Мать ребёнка: Фэнг Маргарет-Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фэнг Маргарет-Елена
Смерть
Неизвестно