Рей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фэнг Аполлинария

Мать ребёнка: Фэнг Маргарет-Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фэнг Маркус-Алекс

Мать ребёнка: Фэнг Маргарет-Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фэнг Наталия

Мать ребёнка: Фэнг Маргарет-Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фэнг Маргарет-Елена

Смерть
Неизвестно
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