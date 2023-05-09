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Кудряшова Марина

Место рождения

Торжок, город Торжок, Тверская область

Дата рождения

1981

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудряшов Станислав Сергеевич

Отец ребёнка: Кудряшов Сергей Владимирович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудряшов Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
30.01.2004

Сын: Кудряшов Данила Сергеевич

Отец ребёнка: Кудряшов Сергей Владимирович

Москва, город федерального значения Москва

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