Кудряшова Марина
Место рождения
Дата рождения1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудряшов Станислав Сергеевич
Отец ребёнка: Кудряшов Сергей Владимирович
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.2004
Сын: Кудряшов Данила Сергеевич
Отец ребёнка: Кудряшов Сергей Владимирович
Москва, город федерального значения Москва