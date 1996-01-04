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Аржанухин Иван Леонтиевич

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Место рождения

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия

Дата рождения

07.01.1874

Дата смерти

26.01.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1874

Отец: Аржанухин Леонтий Зотиевич

Мать: не указана

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
Между 1892 и 1894

Сын: Аржанухин Василий Иванович

Мать ребёнка: Анна

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
03.08.1895

Сын: Аржанухин Иван Иванович

Мать ребёнка: Анна

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
20.08.1897

Дочь: Аржанухина Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Анна

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
03.03.1902

Сын: Аржанухин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Анна

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
08.09.1904

Дочь: Аржанухина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Анна

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
27.08.1908

Дочь: Аржанухина Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Анна

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
04.04.1914

Сын: Аржанухин Егор Иванович

Мать ребёнка: Анна

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
06.03.1917

Сын: Аржанухин Василий Иванович

Мать ребёнка: Анна

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Смерть
26.01.1954
Саратовская область, г. Красноармейск, Россия
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