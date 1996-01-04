Аржанухин Иван Леонтиевич
Место рожденияСело Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Дата рождения07.01.1874
Дата смерти26.01.1954
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.01.1874
Отец: Аржанухин Леонтий Зотиевич
Мать: не указана
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
Между 1892 и 1894
Сын: Аржанухин Василий Иванович
Мать ребёнка: Анна
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
03.08.1895
Мать ребёнка: Анна
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
20.08.1897
Дочь: Аржанухина Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Анна
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
03.03.1902
Сын: Аржанухин Алексей Иванович
Мать ребёнка: Анна
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
08.09.1904
Дочь: Аржанухина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Анна
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
27.08.1908
Дочь: Аржанухина Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Анна
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
04.04.1914
Мать ребёнка: Анна
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
06.03.1917
Сын: Аржанухин Василий Иванович
Мать ребёнка: Анна
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Смерть
26.01.1954
Саратовская область, г. Красноармейск, Россия