Лебедева (Голубева) Александра Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Голубева) Александра Давыдовна

Место рождения

Безводное деревня, Хмелевицкая волость, Костромская губ.

Дата рождения

23.04.1892

Дата смерти

09.12.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1892

Отец: Голубев Давыд Михайлович

Мать: Голубева Марина (Мария) Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Нужата, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шадрина (Лебедева) Клавдия Георгиевна (Егоровна)

Отец ребёнка: Лебедев Егор Николаевич

Нужата, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Николай Егорович

Отец ребёнка: Лебедев Егор Николаевич

Нужата, город Шахунья, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Егор Николаевич

нет данных
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Александр Егорович

Отец ребёнка: Лебедев Егор Николаевич

Нужата, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Лебедев Иван Егорович

Отец ребёнка: Лебедев Егор Николаевич

Нужата, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.07.1924

Дочь: Черных (Лебедева) Нина Георгиевна (Егоровна)

Отец ребёнка: Лебедев Егор Николаевич

Нужата, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.09.1934

Дочь: Соколова (Лебедева) Анна Георгиевна (Егоровна)

Отец ребёнка: Лебедев Егор Николаевич

Нужата, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.05.1937

Сын: Лебедев Виктор Егорович

Отец ребёнка: Лебедев Егор Николаевич

Нужата, город Шахунья, Нижегородская область
Смерть
09.12.1972
Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Причина смерти: Гипертоническая болезнь III ст.

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