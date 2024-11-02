Лебедева (Голубева) Александра Давыдовна
Место рожденияБезводное деревня, Хмелевицкая волость, Костромская губ.
Дата рождения23.04.1892
Дата смерти09.12.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1892
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шадрина (Лебедева) Клавдия Георгиевна (Егоровна)
Отец ребёнка: Лебедев Егор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лебедев Егор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
нет данных
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Александр Егорович
Отец ребёнка: Лебедев Егор Николаевич
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Лебедев Егор Николаевич
Рождение ребёнка
16.07.1924
Дочь: Черных (Лебедева) Нина Георгиевна (Егоровна)
Отец ребёнка: Лебедев Егор Николаевич
Рождение ребёнка
27.09.1934
Дочь: Соколова (Лебедева) Анна Георгиевна (Егоровна)
Отец ребёнка: Лебедев Егор Николаевич
Рождение ребёнка
02.05.1937
Отец ребёнка: Лебедев Егор Николаевич
Смерть
09.12.1972
Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Причина смерти: Гипертоническая болезнь III ст.