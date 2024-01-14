Лысова Евдокия Евдокия/Евпраксия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысова Евдокия Евдокия/Евпраксия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1872 г.р.
Около 1876 г.р.
Около 1881 г.р.
Около 1886 г.р.
Около 1889 г.р.
Около 1906 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Лысов Николай

Отец ребёнка: Лысов Фёдор

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Лысов Иван

Отец ребёнка: Лысов Фёдор

д. Щекутьево
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Лысов Василий

Отец ребёнка: Лысов Фёдор

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Лысов Фёдор

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Лысов Фёдор

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Юлия

Отец ребёнка: Лысов Фёдор

Смерть
Неизвестно
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