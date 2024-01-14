Лысова Евдокия Евдокия/Евпраксия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Лысов Николай
Отец ребёнка: Лысов Фёдор
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Лысов Иван
Отец ребёнка: Лысов Фёдор
д. Щекутьево
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Лысов Василий
Отец ребёнка: Лысов Фёдор
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Лысов Фёдор
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Лысов Фёдор
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Юлия
Отец ребёнка: Лысов Фёдор
Смерть
Неизвестно