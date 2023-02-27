(Супрунова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Супрунова) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1903

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Супрунов Георгий

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.02.1909

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Супрунов Георгий

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Супрунов Георгий

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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