(Супрунова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1903
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Супрунов Георгий
Рождение ребёнка
07.02.1909
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Супрунов Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Супрунов Георгий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно