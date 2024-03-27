Макальский Давид Борисович (Борухович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макальский Давид Борисович (Борухович)

Место рождения

г.Мариамполь, Августовской (Сувалкской) губ., ныне Литва

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Макальский Борух

Мать: не указана

г.Мариамполь, Августовской (Сувалкской) губ., ныне Литва
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Куперман Анна

Мать ребёнка: Макальский ?

Рождение ребёнка
1870

Сын: Макальский Илья

Мать ребёнка: Макальский ?

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Розенцвейг Рива

Мать ребёнка: Макальский ?

дочь крестьянина Верхнеудинского округа Ключевской волости
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Кузминская Двойра

Мать ребёнка: Макальский ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев(макальский) Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Макальский ?

Смерть
Неизвестно
предположительно с.Большая Речка Бурятия
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