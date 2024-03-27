Макальский Давид Борисович (Борухович)
Место рожденияг.Мариамполь, Августовской (Сувалкской) губ., ныне Литва
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Макальский Борух
г.Мариамполь, Августовской (Сувалкской) губ., ныне Литва
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Куперман Анна
Мать ребёнка: Макальский ?
Рождение ребёнка
1870
Сын: Макальский Илья
Мать ребёнка: Макальский ?
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Розенцвейг Рива
Мать ребёнка: Макальский ?
дочь крестьянина Верхнеудинского округа Ключевской волости
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Кузминская Двойра
Мать ребёнка: Макальский ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев(макальский) Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Макальский ?
Смерть
Неизвестно
предположительно с.Большая Речка Бурятия