Протасова (Новокшенова) Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1913 по 1914 ст.
Муж: Ваганов Александр
Рождение ребёнка
1915
Сын: Ваганов Александр Александрович
Отец ребёнка: Ваганов Александр
Кировская область
Бракосочетание
После 1918 ст.
Рождение ребёнка
22.08.1926
Сын: Протасов Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Протасов Михаил Михайлович
Щербаж, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.02.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Протасов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
10.09.1935
Сын: Протасов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Протасов Михаил Михайлович
Смерть
1959