Протасова (Новокшенова) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протасова (Новокшенова) Дарья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1913 по 1914 ст.

Муж: Ваганов Александр

Рождение ребёнка
1915

Сын: Ваганов Александр Александрович

Отец ребёнка: Ваганов Александр

Кировская область
Бракосочетание
После 1918 ст.

Муж: Протасов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
22.08.1926

Сын: Протасов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Протасов Михаил Михайлович

Щербаж, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.02.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Протасов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
10.09.1935

Сын: Протасов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Протасов Михаил Михайлович

Смерть
1959
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