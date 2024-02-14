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Жданов Вализян Ульданович

Место рождения

с. Буриказган (Стерлитамакский район), Россия

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная награда
Неизвестно
Жданов Вализян Ульданович В архив Дата рождения __.__.1908 Место рождения Башкирская АССР, Стерлитамакский р-н, д. Буриказган Наименование награды Орден Отечественной войны I степени
Рождение ребёнка
01.10.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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