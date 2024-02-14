Жданов Вализян Ульданович
Место рожденияс. Буриказган (Стерлитамакский район), Россия
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная награда
Неизвестно
Жданов Вализян Ульданович В архив Дата рождения __.__.1908 Место рождения Башкирская АССР, Стерлитамакский р-н, д. Буриказган Наименование награды Орден Отечественной войны I степени
Рождение ребёнка
01.10.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно