Никишин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1960
Дата смерти04.08.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.04.1988
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.09.1995
Дочь: Никишина Юлия Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.08.2022