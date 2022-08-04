Никишин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никишин Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1960

Дата смерти

04.08.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.04.1988

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.09.1995

Дочь: Никишина Юлия Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
04.08.2022

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