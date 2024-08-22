Носова (Полукарова) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носова (Полукарова) Надежда Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полукаров Алексей Кириллович

Мать: Полукарова (Азарова) Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева (Носова) Елена Викторовна

Отец ребёнка: Носов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гревцева (Носова) Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Носов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носов Валерий Викторович

Отец ребёнка: Носов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носов Виктор

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