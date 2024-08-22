Носова (Полукарова) Надежда Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева (Носова) Елена Викторовна
Отец ребёнка: Носов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гревцева (Носова) Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Носов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Носов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Носов Виктор