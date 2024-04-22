Мартынов Михаил (Михайло) Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынов Михаил (Михайло) Федорович

Место рождения

Петрово, Туринский, Свердловская область

Дата рождения

Около 1730 ст.

Дата смерти

Около 1775 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730 ст.

Отец: Мартынов Федор Потапович

Мать: не указана

Петрово, Туринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Мартынов Абрам (Аврам) Михайлович

Мать ребёнка: Мартынова Наталья или Настасья Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Мартынов Мартемьян Михайлович

Мать ребёнка: Мартынова Наталья или Настасья Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Ваганова Ненила Михайловна

Мать ребёнка: Мартынова Наталья или Настасья Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1764 ст.

Сын: Мартынов Артамон Михайлович

Мать ребёнка: Мартынова Наталья или Настасья Антоновна

Петрово, Туринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Мартынова Агрофена Михайловна

Мать ребёнка: Мартынова Наталья или Настасья Антоновна

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Мартынова Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Мартынова Наталья или Настасья Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынова Наталья или Настасья Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Петрово, Туринский, Свердловская область
Смерть
Около 1775 ст.
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