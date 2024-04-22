Мартынов Михаил (Михайло) Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730 ст.
Дата смертиОколо 1775 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730 ст.
Отец: Мартынов Федор Потапович
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Мартынов Абрам (Аврам) Михайлович
Мать ребёнка: Мартынова Наталья или Настасья Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Мартынов Мартемьян Михайлович
Мать ребёнка: Мартынова Наталья или Настасья Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Ваганова Ненила Михайловна
Мать ребёнка: Мартынова Наталья или Настасья Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1764 ст.
Сын: Мартынов Артамон Михайлович
Мать ребёнка: Мартынова Наталья или Настасья Антоновна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Мартынова Агрофена Михайловна
Мать ребёнка: Мартынова Наталья или Настасья Антоновна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Мартынова Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Мартынова Наталья или Настасья Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1775 ст.