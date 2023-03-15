Крыжановский Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрыжановский Тимофей

Крыжановский Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1905

Дочь: Ковшова Татьяна

Мать ребёнка: Крыжановская Феодосия

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Мурадян Мария

Мать ребёнка: Крыжановская Феодосия

Рождение ребёнка
1913

Сын: Крыжановский Игнат

Мать ребёнка: Крыжановская Феодосия

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Рыбинская Ксения

Мать ребёнка: Крыжановская Феодосия

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Краснянская Варвара

Мать ребёнка: Крыжановская Феодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крыжановский Петр

Мать ребёнка: Крыжановская Феодосия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close