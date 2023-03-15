Крыжановский Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.01.1905
Дочь: Ковшова Татьяна
Мать ребёнка: Крыжановская Феодосия
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Мурадян Мария
Мать ребёнка: Крыжановская Феодосия
Рождение ребёнка
1913
Сын: Крыжановский Игнат
Мать ребёнка: Крыжановская Феодосия
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Рыбинская Ксения
Мать ребёнка: Крыжановская Феодосия
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Краснянская Варвара
Мать ребёнка: Крыжановская Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крыжановский Петр
Мать ребёнка: Крыжановская Феодосия
Смерть
Неизвестно