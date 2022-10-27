Каугия Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каугия Александр Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1910 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Коугия ханна михайловна

Рождение ребёнка
30.10.1965

Сын: Каугия Андрей Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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