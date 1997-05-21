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Глонини Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1941

Дата смерти

21.05.1997

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Жена

1939 г.р.

Дети

1962 г.р.
1969 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1941

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Глонина Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Папугина Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Папугина Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
17.08.1962

Сын: Глонин Валерий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1969

Дочь: Глонина Галина Александровна

Мать ребёнка: Папугина Людмила Васильевна

Смерть
21.05.1997

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