Глонини Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1941
Дата смерти21.05.1997
ПолМужской
Отец
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1941
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Глонина Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Папугина Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
17.08.1962
Сын: Глонин Валерий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1969
Дочь: Глонина Галина Александровна
Мать ребёнка: Папугина Людмила Васильевна
Смерть
21.05.1997