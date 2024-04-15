Антоненко Феодосия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоненко Феодосия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1898 ст.

Дочь: Мавра Антоновна

Отец ребёнка: Антоненко Антон Антонович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96X-4?i=87&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
16.09.1901 ст.

Сын: Антоненко Трофим Антонович

Отец ребёнка: Антоненко Антон Антонович

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антоненко Антон Антонович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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