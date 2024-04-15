Антоненко Феодосия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.05.1898 ст.
Дочь: Мавра Антоновна
Отец ребёнка: Антоненко Антон Антонович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96X-4?i=87&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
16.09.1901 ст.
Сын: Антоненко Трофим Антонович
Отец ребёнка: Антоненко Антон Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно