Сломко Елена (Пейса-Лея) Шлёмовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти12.03.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.12.1910
Рождение ребёнка
25.07.1911
Сын: Альтшулер Илья Самуилович
Отец ребёнка: Альтшулер Самуил Лейбович
Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
12.03.1976
Атеросклеротический кардиосклероз