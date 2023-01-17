Сломко Елена (Пейса-Лея) Шлёмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сломко Елена (Пейса-Лея) Шлёмовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

12.03.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.12.1910

Муж: Альтшулер Самуил Лейбович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.07.1911

Сын: Альтшулер Илья Самуилович

Отец ребёнка: Альтшулер Самуил Лейбович

Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
12.03.1976
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Атеросклеротический кардиосклероз
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