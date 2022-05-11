Иванова (Рогачева) Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Рогачева) Анна Никитична

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Место рождения

Хутор Кашулин,Раздорский юрт,Усть-Медведицкий округ,Войска Донского

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Рогачев Никита Алексеевич

Мать: Рогачева Мария Матвеевна

Хутор Кашулин,Раздорский юрт,Усть-Медведицкий округ,Войска Донского
Рождение ребёнка
21.08.1948

Дочь: Степина Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий Прокофьевич

Село Монастырищи,Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Василий Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
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