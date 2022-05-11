Иванова (Рогачева) Анна Никитична
Место рожденияХутор Кашулин,Раздорский юрт,Усть-Медведицкий округ,Войска Донского
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Хутор Кашулин,Раздорский юрт,Усть-Медведицкий округ,Войска Донского
Рождение ребёнка
21.08.1948
Дочь: Степина Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Василий Прокофьевич
Село Монастырищи,Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно