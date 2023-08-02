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Фадеев Виктор Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1983

Отец: Фадеев Виктор Семенович

Мать: Сабурова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фадеева Ангелина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фадеева София

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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