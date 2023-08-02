Фадеев Виктор Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1983
ПолМужской
Жена
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1983
Отец: Фадеев Виктор Семенович
Мать: Сабурова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фадеева Ангелина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фадеева София
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности