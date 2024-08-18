Ерохина Марфа? Васильевна?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерохин Иван
Рождение ребёнка
1908
Сын: Ерохин Петр Иванович
Отец ребёнка: Ерохин Иван
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Ерохин Иван
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Ерохин Иван
Рождение ребёнка
25.10.1918
Дочь: Ерохина Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Ерохин Иван
Смерть
Неизвестно