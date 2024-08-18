Ерохина Марфа? Васильевна? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерохина Марфа? Васильевна?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерохин Иван

Рождение ребёнка
1908

Сын: Ерохин Петр Иванович

Отец ребёнка: Ерохин Иван

Рождение ребёнка
1913

Сын: Ерохин Малетей Иванович

Отец ребёнка: Ерохин Иван

Рождение ребёнка
1918

Сын: Ерохин Павел Иванович

Отец ребёнка: Ерохин Иван

Рождение ребёнка
25.10.1918

Дочь: Ерохина Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Ерохин Иван

Смерть
Неизвестно

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