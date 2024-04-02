Захаров Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захаров Иван
Рождение ребёнка
24.11.1906
Дочь: Пынкова Екатерина
Мать ребёнка: Захарова Мария
Рождение ребёнка
09.12.1914
Дочь: Комракова Анна
Мать ребёнка: Захарова Мария
Рождение ребёнка
1920
Сын: Захаров Василий
Мать ребёнка: Захарова Мария
Рождение ребёнка
30.09.1922
Сын: Захаров Николай
Мать ребёнка: Захарова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пантелеева Александра
Мать ребёнка: Захарова Мария
Смерть
Неизвестно