Котонов (Швец) Сима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котонов (Швец) Сима

Место рождения

Монастырище, Украина

Дата рождения

11.02.1937

Дата смерти

12.02.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котонов Михаил Исаакович

Рождение ребёнка
03.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Котонов Михаил Исаакович

Смерть
12.02.1992
Похороны
14.02.1992
Новое Еврейское Кладбище

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