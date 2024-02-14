Котонов (Швец) Сима
Место рожденияМонастырище, Украина
Дата рождения11.02.1937
Дата смерти12.02.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Котонов Михаил Исаакович
Смерть
12.02.1992
Похороны
14.02.1992
Новое Еврейское Кладбище