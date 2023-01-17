Бударин Виктор Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения08.07.1950
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1950
Отец: Бударин Евгений
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1972
Сын: Бударин Евгений Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.03.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности