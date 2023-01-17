Бударин Виктор Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бударин Виктор Евгеньевич

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

08.07.1950

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1972 г.р.
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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1950

Отец: Бударин Евгений

Мать: не указана

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.10.1972

Сын: Бударин Евгений Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.03.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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