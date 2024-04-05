Głowacki Władysław
Место рожденияBiałe Błoto/Poręba akt 34/1899
Дата рождения11.02.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1899
Отец: Głowacki Tadeusz
Białe Błoto/Poręba akt 34/1899
Бракосочетание
28.11.1918
Białe Błoto/Poręba akt 50/1918
Рождение ребёнка
28.06.1919
Дочь: (Głowacka) Genowefa
Мать ребёнка: Głowacka (Pieńkoś) Marianna
Białe Błoto/Poręba akt 84/1919
Смерть
Неизвестно