Głowacki Władysław 11.02.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Głowacki Władysław

Место рождения

Białe Błoto/Poręba akt 34/1899

Дата рождения

11.02.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1899

Отец: Głowacki Tadeusz

Мать: Głowacka (Brejnakowska) Zofia

Białe Błoto/Poręba akt 34/1899
Бракосочетание
28.11.1918

Жена: Głowacka (Pieńkoś) Marianna

Białe Błoto/Poręba akt 50/1918
Рождение ребёнка
28.06.1919

Дочь: (Głowacka) Genowefa

Мать ребёнка: Głowacka (Pieńkoś) Marianna

Białe Błoto/Poręba akt 84/1919
Смерть
Неизвестно

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