Красотин ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красотин Михаил
Мать ребёнка: Красотина Евлампия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красотин Николай
Мать ребёнка: Красотина Евлампия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красотин Павел
Мать ребёнка: Красотина Евлампия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красотина Анна
Мать ребёнка: Красотина Евлампия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красотина Варвара
Мать ребёнка: Красотина Евлампия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно