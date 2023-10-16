Красотин ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красотин ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красотин Михаил

Мать ребёнка: Красотина Евлампия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красотин Николай

Мать ребёнка: Красотина Евлампия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красотин Павел

Мать ребёнка: Красотина Евлампия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красотина Анна

Мать ребёнка: Красотина Евлампия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красотина Варвара

Мать ребёнка: Красотина Евлампия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красотина Евлампия Павловна

Смерть
Неизвестно
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