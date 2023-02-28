Бастрыкина Евдокия Макаровна
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Рождение ребёнка
1773
Сын: Бастрыкин Поликарп Фролович
Отец ребёнка: Бастрыкин Фрол Миронович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Евдокия (Марина) Фроловна
Отец ребёнка: Бастрыкин Фрол Миронович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Бастрыкин Андрей Фролович
Отец ребёнка: Бастрыкин Фрол Миронович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Бастрыкин Харитон Фролович
Отец ребёнка: Бастрыкин Фрол Миронович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Бастрыкин Лаврентий Фролович
Отец ребёнка: Бастрыкин Фрол Миронович
Смерть
Неизвестно