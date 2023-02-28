Бастрыкина Евдокия Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастрыкина Евдокия Макаровна

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Бастрыкин Макар Ерофеевич

Мать: Бастрыкина Васса Фоминична

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Бастрыкин Поликарп Фролович

Отец ребёнка: Бастрыкин Фрол Миронович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Евдокия (Марина) Фроловна

Отец ребёнка: Бастрыкин Фрол Миронович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Бастрыкин Андрей Фролович

Отец ребёнка: Бастрыкин Фрол Миронович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Бастрыкин Харитон Фролович

Отец ребёнка: Бастрыкин Фрол Миронович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Бастрыкин Лаврентий Фролович

Отец ребёнка: Бастрыкин Фрол Миронович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бастрыкин Фрол Миронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бастрыкин Фрол Миронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бастрыкин Фрол Миронович

Смерть
Неизвестно
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