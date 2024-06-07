Дресвяников Василий Диевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1742
Сын: Дресвяников Абрам Васильевич
Мать ребёнка: Дресвяникова (Кощеева) Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1746
Сын: Дресвяников Федот Васильевич
Мать ребёнка: Дресвяникова (Кощеева) Евдокия Алексеевна
Смерть
Неизвестно