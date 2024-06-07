Дресвяников Василий Диевич 1719 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дресвяников Василий Диевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Дресвяников Дий Сергеевич

Мать: Дресвяникова (Ардашева) Ирина Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дресвяникова (Кощеева) Евдокия Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1742

Сын: Дресвяников Абрам Васильевич

Мать ребёнка: Дресвяникова (Кощеева) Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1746

Сын: Дресвяников Федот Васильевич

Мать ребёнка: Дресвяникова (Кощеева) Евдокия Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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