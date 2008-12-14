Баранов Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранов Иван Павлович

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Место рождения

Понизовье, Устюженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

27.09.1918

Дата смерти

14.12.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Понизовье, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
По 1940
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1961 по 2008
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
14.12.2008
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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