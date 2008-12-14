Баранов Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения27.09.1918
Дата смерти14.12.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1940
Место жительства
С 1961 по 2008
Смерть
14.12.2008