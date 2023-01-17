Ватагина (Лоскутова) Мария Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ватагина (Лоскутова) Мария Ефремовна

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

1892 ст.

Дата смерти

07.06.1972

Пол

Женский

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.

Отец: Лоскутов Ефрем Афанасьевич

Мать: Лоскутова Марфа Никитична

Глотаево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
07.01.1909 ст.

Муж: Ватагин Василий Ильич

Москва, город федерального значения Москва
Венчание проходило в Богоявленском соборе в Дорогомиловской слободе. Одним из поручителей со стороны невесты на свадьбе был Матвей Павлович Синтов (https://familio.org/persons/7a6e24f6-e359-4bd1-8016-... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ватагин Василий Ильич

Смерть
07.06.1972
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