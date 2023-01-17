Ватагина (Лоскутова) Мария Ефремовна
Место рождения
Дата рождения1892 ст.
Дата смерти07.06.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.
Бракосочетание
07.01.1909 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Венчание проходило в Богоявленском соборе в Дорогомиловской слободе. Одним из поручителей со стороны невесты на свадьбе был Матвей Павлович Синтов (https://familio.org/persons/7a6e24f6-e359-4bd1-8016-... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.06.1972