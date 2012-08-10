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Мамонтова Виктория Дмитриевна
Мамонтова Виктория Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.08.2012
Пол
Женский
Отец
Мамонтов Дмитрий Александрович
1980 г.р.
Мать
Мамонтова (Назарова) Евгения Олеговна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.2012
Отец:
Мамонтов Дмитрий Александрович
Мать:
Мамонтова Евгения Олеговна
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