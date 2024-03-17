Ивачёва (Смыкова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивачёва (Смыкова) Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1892

Дата смерти

02.08.1975

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1892

Отец: Смыков Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивачёв Степан Андреевич

Отец ребёнка: Ивачёв Андрей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивачёв Андрей Петрович

Рождение ребёнка
18.08.1913

Дочь: Татаринцева (Ивачёва) Нона Андреевна

Отец ребёнка: Ивачёв Андрей Петрович

Смерть
02.08.1975

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