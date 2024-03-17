Ивачёва (Смыкова) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1892
Дата смерти02.08.1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1892
Отец: Смыков Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ивачёв Андрей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.1913
Дочь: Татаринцева (Ивачёва) Нона Андреевна
Отец ребёнка: Ивачёв Андрей Петрович
Смерть
02.08.1975