Баранов Павел Степанович
Место рождения
Дата рождения25.12.1907
Дата смерти24.10.1964
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1907
Отец: Баранов Степан
Мать: Баранова Матрона
Рождение ребёнка
04.12.1938
Дочь: Андрианова Тамара Павловна
Мать ребёнка: Баранова Анастасия Давыдовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Танкеева Вера Павловна
Мать ребёнка: Баранова Анастасия Давыдовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лябихова Надежда Павловна
Мать ребёнка: Баранова Анастасия Давыдовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кужель Мария Павловна
Мать ребёнка: Баранова Анастасия Давыдовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бадич Зинаида Павловна
Мать ребёнка: Шевченко Александра Филлиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.10.1964