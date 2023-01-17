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Баранов Павел Степанович

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Место рождения

Преображенка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

25.12.1907

Дата смерти

24.10.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1907

Отец: Баранов Степан

Мать: Баранова Матрона

Преображенка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
04.12.1938

Дочь: Андрианова Тамара Павловна

Мать ребёнка: Баранова Анастасия Давыдовна

Тины, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Танкеева Вера Павловна

Мать ребёнка: Баранова Анастасия Давыдовна

Преображенка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лябихова Надежда Павловна

Мать ребёнка: Баранова Анастасия Давыдовна

Тины, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кужель Мария Павловна

Мать ребёнка: Баранова Анастасия Давыдовна

Преображенка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бадич Зинаида Павловна

Мать ребёнка: Шевченко Александра Филлиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевченко Александра Филлиповна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Анастасия Давыдовна

Смерть
24.10.1964
Омск, город Омск, Омская область
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