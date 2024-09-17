Осыпкин Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Родственники проживали в Псковской области на станции Сущёво и в деревне Скурдено (двоюродная сестра)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.08.1929
Мать ребёнка: Осыпкина Анна Александровна
Проживали в г.Ленинграде, ул. Крапоткина, д.17, кв.53
Смерть
Неизвестно