Осыпкин Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осыпкин Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Родственники проживали в Псковской области на станции Сущёво и в деревне Скурдено (двоюродная сестра)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осыпкина Анна Александровна

Рождение ребёнка
?.08.1929

Сын: Осыпкин Пётр Антонович

Мать ребёнка: Осыпкина Анна Александровна

Проживали в г.Ленинграде, ул. Крапоткина, д.17, кв.53
Смерть
Неизвестно

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