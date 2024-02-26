Сычкин Еким
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1898
Дата смерти20.01.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1898
Отец: Сычкин Семён
Мать: Сычкина Евдокия
Рождение ребёнка
?.02.1923
Дочь: Рожкова Валентина
Мать ребёнка: Сычкина Августа
Рождение ребёнка
?.02.1924
Дочь: Мотова Анна
Мать ребёнка: Сычкина Августа
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Зернина Зоя
Мать ребёнка: Сычкина Августа
Рождение ребёнка
28.03.1931
Дочь: Козлова Александра
Мать ребёнка: Сычкина Августа
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Валдаева Парасковья
Мать ребёнка: Сычкина Августа
Рождение ребёнка
11.09.1936
Сын: Сычкин Иван
Мать ребёнка: Сычкина Августа
д. Плотниково, Кишертский р-н, Пермская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сычкина Августа
Смерть
20.01.1973
п. Лёк, Кишертский р-н, Пермская обл.
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
п. Лёк, Кишертский р-н, Пермская обл.