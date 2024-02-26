Сычкин Еким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычкин Еким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1898

Дата смерти

20.01.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1898

Отец: Сычкин Семён

Мать: Сычкина Евдокия

Рождение ребёнка
?.02.1923

Дочь: Рожкова Валентина

Мать ребёнка: Сычкина Августа

Рождение ребёнка
?.02.1924

Дочь: Мотова Анна

Мать ребёнка: Сычкина Августа

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Зернина Зоя

Мать ребёнка: Сычкина Августа

Рождение ребёнка
28.03.1931

Дочь: Козлова Александра

Мать ребёнка: Сычкина Августа

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Валдаева Парасковья

Мать ребёнка: Сычкина Августа

Рождение ребёнка
11.09.1936

Сын: Сычкин Иван

Мать ребёнка: Сычкина Августа

д. Плотниково, Кишертский р-н, Пермская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сычкина Августа

Смерть
20.01.1973
п. Лёк, Кишертский р-н, Пермская обл.
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
п. Лёк, Кишертский р-н, Пермская обл.
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