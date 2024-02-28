Чистова Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чистова) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Чистов Федор Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чистова) Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Чистов Федор Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чистов Федор Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чистов Федор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.03.1873
Отец ребёнка: Чистов Федор Степанович
Смерть
Неизвестно