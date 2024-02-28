Чистова Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистова Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чистова) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Чистов Федор Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чистова) Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Чистов Федор Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистов Алексей Федоров

Отец ребёнка: Чистов Федор Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистов Петр Федорович

Отец ребёнка: Чистов Федор Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистов Федор Степанович

Рождение ребёнка
27.03.1873

Сын: Чистов Василий Федоров

Отец ребёнка: Чистов Федор Степанович

Смерть
Неизвестно

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